LIVE | Vader die 8-jarige dochter Diya doodde: ‘Ze werd als seksslaaf gebruikt. Ik heb dat gestopt’

B. kon moeilijk worden onderzocht vanwege aanhoudende pijnklachten aan zijn gebit. Volgens de deskundigen was de vader van het meisje in elk geval verminderd toerekeningsvatbaar op het moment dat hij zijn dochter doodde. ,,Maar de deskundigen kunnen ook niet uitsluiten dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was’’, zei Levy.



Het gezin was bekend bij hulpinstanties. B. wilde opgenomen worden in het ziekenhuis omdat hij zich niet goed voelde, maar dat gebeurde niet. Zijn ex had hem en zijn dochter naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleven daar tot in de avond. Toen zijn ex terugkwam om spullen af te geven, waren B. en Diya spoorloos. Op de afdeling radiologie vonden ze het meisje. Hulp mocht niet meer baten.