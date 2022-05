LIVE | Voetbalkoorts stijgt tot grote hoogte in Tirana en Rotterdam: ‘Die cup gaat mee naar huis!’

Met videoNog één nachtje voor de finale. Nog één nachtje voor Feyenoord historie kan schrijven. De spanning loopt op, in Rotterdam én in Tirana waar de invasie van het legioen vandaag echt op stoom komt. De supporters komen met het vliegtuig, de boot en de eigen auto. Met dit liveblog houden we jou op de hoogte van alle ontwikkelingen.