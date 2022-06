Longarts dolblij met plan kabinet voor prijsverhoging sigaretten: ‘Hard nodig, steeds meer tieners roken’

Met hulp van de gemeente lukte het starter Marieke wél om een huis te kopen (tot haar eigen verrassing)

Als alleenstaande starter een huis kopen in de Randstad? De meesten beginnen er tegenwoordig niet eens meer aan. Zo dacht ook de Rotterdamse Marieke Oomen (27), maar met steun van de gemeente Rotterdam is het - tot haar eigen verrassing - toch gelukt. ,,Ik realiseerde me: oh, ik maak blijkbaar toch een kans.’’

11:59