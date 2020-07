Loslatend deurpaneel maakt einde aan smokkellijn van illegale sigaretten tussen Rusland en Rotterdam

Wat een Weekend Op vakantie in eigen stad? Bekijk de Rotterdam­se skyline eens vanaf het Witte Huis

20:00 We blijven deze zomer waarschijnlijk massaal thuis of we gaan in eigen land op vakantie. Daarom leek het verslaggever Lex Bezemer een goed idee om eens in zijn eigen omgeving naar plekken te gaan waar hij nog nooit was geweest. Hij stapte in de lift om Rotterdam te bekijken vanaf het dak van het Witte Huis.