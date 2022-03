Louey (10) is de eerste kinderburgemeester van Rotterdam: ‘Later wil ik de nieuwe Aboutaleb worden’

Roekeloze bestuurder die Luca doodreed op A13 krijgt vier maanden cel en verliest rijbewijs

Met de gigantisch hoge snelheid waarmee Ravi G. over de A13 scheurde was Luca Giunta ‘kansloos’ toen hij door diens wagen werd geschept. Vlak voor de botsing reed de 31-jarige automobilist 118 kilometer te hard én negeerde hij drie knipperende matrixborden. ,,Roekeloos en de zwaarste vorm van schuld’’, oordeelde de rechtbank donderdag over de dodelijke aanrijding van 18 augustus 2020.

