LR en FvD: Locaties waar haatpredikers optreden direct sluiten

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie willen in respectievelijk Rotterdam en Amsterdam de strijd aanbinden tegen haatpredikers. 'Locaties waar haatpredikers optreden, direct sluiten', is een van de tien punten uit de gezamenlijke agenda deradicalisering.

Ook moeten beide gemeenten gaan werken met een imam-registratie waarbij imams naar Belgisch model gescreend worden. Dat staat in het plan dat zojuist werd gepresenteerd door lijsttrekkers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga aan de Boompjes in Rotterdam.

In beide steden bestaat een voedingsbodem voor radicalisme en islamitisch extremisme, stelt Eerdmans. ,,Dat is ook gestimuleerd door een jarenlang laat-maar-waaien beleid.'' Daarbij richtte Eerdmans ook zijn peilen op de politieke concurrent. ,,Nida gooit olie op het vuur en laat jongeren verder weg drijven. En burgemeester Aboutaleb die zegt dat hij een beetje salafist is. Die uitspraak brengt ons nog verder van huis.''

Ingrijpen

Voor het weren van haatpredikers verwachten beide partijen ingrijpen van de burgemeester. ,,Het is toch raar dat een café gesloten wordt als er 3 gram coke wordt gevonden'', stelt Eerdmans ,,Maar als in een moskee terreur wordt verheerlijkt niet?'' Daarnaast willen Leefbaar en Forum ook dat buitenlandse financiering voor moskeeën en religieuze instellingen wordt gestopt. ,,Geen vergunningen voor bouwplannen van moskeeën waarvan de financiering niet duidelijk is'', schrijven beide partijen. ,,Daarvoor kan de wet BIBOB worden ingezet'', zegt Eerdmans.

Vrijheid van geweten en geloof staan niet ter discussie, benadrukken beide partijen in het eerste punt. ,Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of jaar geloof te vallen.'

Samenwerken

Het is de eerste keer dat de partijen beleidsmatig samenwerken. Het plan moet 'zorgen voor een vrij, tolerant en veilig Amsterdam en Rotterdam'. Het plan gaat ook om het tegengaan van 'radicalisme en islamisering'.

Eerder lanceerde ook de Rotterdamse CDA een plan om de inmenging van met name Turkije op Nederland in te perken. Ook deze partij wil eisen stellen aan de financiering van moskeeën en wil haatpredikers weren. Daarnaast wil het CDA dat kinderen op de basisschool al leren over de Nederlandse identiteit en waarden en normen.