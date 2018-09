Lucky Luke heeft een dubbelganger: Rutger Gret (39) uit Capelle

VIDEO Ouderen woest over weghalen brievenbus bij flat: 'Schandalig'

8:59 Een kaartje of brief posten is een helse onderneming geworden voor de oudere flatbewoners aan de Bredenoord in Rotterdam-IJsselmonde. Sinds PostNL 'hun' brievenbus bij de flat weghaalde, moeten bewoners een aardig eindje lopen. Bewoner Gre Bosch (79) is woest. ,,Dit is schandalig! Zo ga je toch niet met ouderen om?'' PostNL laat in een reactie weten zich aan de Postwet te houden en dat elke klacht serieus wordt genomen.