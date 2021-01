Maaltijdbezorger mishandeld en beroofd van zijn telefoon, ‘vind mij’-functie leidt politie naar daders

In Rotterdam gevonden Mercedes leidt Franse justitie naar twee uiterst gewelddadi­ge carjackers

7 januari Een in het Franse Carnac gestolen en in Rotterdam gevonden Mercedes heeft de Franse justitie op het spoor gebracht van twee uiterst gewelddadige carjackers. Ze verkochten de bolide door om een drugsschuld af te lossen. Toen de auto in september 2017 opdook in de Maasstad, kon justitie de zaak ‘terug rechercheren’ naar het duo. De twee kregen deze week celstraffen opgelegd tot drie jaar.