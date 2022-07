Maaltijdbezorger op scooter aangehouden, maar politie bezorgt nog wel zijn bestelling

Een stukje van de iconische Rooftop Walk in huis hebben? Linda Post (36) maakt het mogelijk

Na een onvergetelijke maand met ruim 204.000 bezoekers is het over en uit voor de Rooftop Walk. De steigers worden afgebroken en het oranje tapijt weer opgeruimd. Maar Linda Post van bedrijf The Talk of the Town (TTOTT) wilde de Rooftop Walk niet zómaar laten verdwijnen. Van honderden meters oranje tapijt worden meubels gemaakt.

12 juli