Maarten en Lennart laten oude tijden herleven met reünie van café De Tap

Café De Tap was niet zomaar een kroeg?

,,Dit café was een begrip in het dorp. Ik heb er mijn halve jeugd doorgebracht en heb er vrienden voor het leven gemaakt. Dat geldt voor veel mensen. Hoe leuk zou het zijn om iedereen weer te zien? Het was namelijk écht een gemeenschap. De eigenaar organiseerde klaverjastoernooien en twee keer per jaar een groot feest. Ook was er een spaarkassysteem.’’