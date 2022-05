Maasstad Ziekenhuis stelt direct nieuwe topman aan

Jaap van den Heuvel (1955) is geen onbekende in de ziekenhuiswereld. Hij was onder meer bestuurder bij de Reinier de Graaf Groep in Delft en van het Rode Kruisziekenhuis, waartoe het brandwondencentrum in Beverwijk behoort. Daarvan kent hij ook het Maasstad Ziekenhuis. Tot voor kort was hij hoogleraar Health Care Management aan de Universiteit van Amsterdam.