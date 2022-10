Maastunnel eerder dan gepland weer open vanwege drukte in de stad

ik zeg je Fitgirl Randi staat vijf dagen per week met gewichten in haar hand: ‘Van trainen word je sterk, man’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Randi van Gelder is een echte fitgirl. Ze traint vijf dagen per week. „Er verschijnt een licht wasbordje!”

5 oktober