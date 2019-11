Maastunnel even dicht om te rouwen: ‘20 jaar geleden, maar het gaat nog steeds door merg en been’

Gemeente ziet nu toch een angstcul­tuur bij ambtelijke dienst

28 november De gemeente erkent alsnog dat er een angstcultuur is bij de dienst Werk en Inkomen. Of althans, dat er klachten over zijn. ,,Ja, veel mensen hebben een petitie ondertekend en mensen hebben aangegeven angstig te zijn. Dat beeld herken ik’’, zei wethouder Arjan van Gils (organisatie, D66) donderdagavond in de gemeenteraad.