Maatregelen tegen droogte nodig: drone houdt de dijken in de regio in de gaten

Hoezo niet te doen? Biefstuk­res­tau­rant Loetje zegt klaar te zijn voor de 1,5 me­ter-samenle­ving

21 april Onwerkbaar, vinden veel horeca-ondernemers het, om anderhalve meter te afstand houden in hun zaken. Biefstukketen Loetje, met vestigingen in Rotterdam-Centrum en op de Kop op Zuid, denkt daar anders over. Alle Loetjes kunnen in no time anderhalvemeter-proof worden gemaakt, mocht het kabinet besluiten de horeca open te gooien.