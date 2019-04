Mace komt in de auto ter wereld, papa even helemaal in paniek

‘Nestor van de Rotterdam­se jazz’ Barend Petersen overleden

16:06 De Rotterdamse saxofonist en jazzcomponist Barend Petersen is overleden. Petersen heeft veel betekend voor de Rotterdamse jazzscene. Als muzikant was hij thuis in zeer veel stijlen en in zijn vroegere rol als programmeur is hij van grote betekenis geweest voor het Rotterdamse jazzcafé Dizzy.