Machinist pikt liftende zwaan op

Personeel nodig bij Detentie­cen­trum

14:02 Het Detentiecentrum (DC) Rotterdam, naast de luchthaven, is naarstig op zoek naar zo'n 55 extra detentietoezichthouders. De uitbreiding van het aantal werknemers vloeit voort uit het feit dat deze locatie vanaf het nieuwe jaar het enige centrum is voor vreemdelingenbewaring in Nederland. Op 7 november is er een wervingsavond.