Machinist uit Aleppo blij met stage als tramconducteur in Rotterdam

Minder baby's geboren in Rotterdam

11:59 In Rotterdam zijn vorig jaar minder baby's geboren dan in 2016. Daarmee volgt de stad de landelijke trend. In de Maasstad kwamen 7.661 baby's ter wereld, een daling van 5 procent. Over heel Nederland zijn er 169.000 baby's geboren, 2 procent minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).