Machinist vraagt vriendin ten huwelijk op Rotterdam Centraal

Hartenkreet scheidend jeugd­voor­zit­ter: Ouders, stop met zeuren

17:35 Ruim 25 jaar is Remko Dijkmans uit Schiedam actief in het jeugdvoetbal, maar hij houdt het voor gezien. In een hartenkreet legt de scheidend jeugdvoorzitter uit waarom hij het zat is om steeds maar weer aan alle eisen van ouders te voldoen. Zijn oproep wordt door veel voetbalclubs gedeeld.