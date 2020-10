Magda van der Rijst, Wijnvrouw van het Jaar: ‘Vrouwen hebben meer proeftalent dan mannen’

In de spiegel Addy had nooit een babyfoto van zichzelf gezien, tot dit jaar: ‘In een wiegje lag ik, een donker manneke’

8 oktober In de spiegel vertellen mensen in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Addy Seuren (71), eigenaar van danskledingwinkel Paraddy in de Rotterdamse Witte de Withstraat. Over een ouderloze jeugd, Doris D & The Pins en spitzen.