Makelaars verdacht van witwassen crimineel geld met verhuur spookwoningen: tien aanhoudingen

Veertig mensen hun huis uit vanwege brand in appartemen­ten­com­plex

17 november In een appartementencomplex aan het Mookhoekplein in Rotterdam heeft dinsdag een brand gewoed in een woning op de eerste etage. De bewoner raakte niet gewond, maar moet voorlopig wel elders verblijven. Zo’n veertig mensen moesten hun woning tijdelijk verlaten, maar konden na het blussen van de brand hun huis weer in.