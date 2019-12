Makers omstreden interview Laura H. lijken helemaal geen benul te hebben

Herdenking tachtig jaar bombarde­ment met imposant ‘vredesraam’ in Laurens­kerk

9:57 Op 14 mei 2020 is het exact tachtig jaar geleden dat de binnenstad van Rotterdam werd verwoest door een Duitse bommenregen. De herdenking van deze tragedie wordt volgend jaar extra bijzonder, omdat de plechtigheid bij Zadkine op Plein 1940 samenvalt met het Eurovisie Songfestival. ,,We hopen op aandacht voor 14 mei 1940. Al is het maar tien seconden.’’