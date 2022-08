Man (18) aangehouden voor sturen foto neergestort vliegtuig naar medepassagiers

De man zat al in het vliegtuig, toen hij de foto via AirDrop verstuurde. Dit was kort voordat het vliegtuig op zou stijgen naar Kroatië. Een bemanningslid kreeg de foto te zien, waarna de Koninklijke Marechaussee gewaarschuwd werd.



Na kort overleg is besloten de man aan te houden. Hij zit op dit moment vast, terwijl verder onderzoek aan de gang is. ,,We zien dit als een bedreiging. Daarom is besloten de man aan te houden”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.