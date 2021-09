Man (23) uit Barendrecht met geweld omgebracht in Vlissingen; omwonenden zeggen schoten te hebben gehoord

Een man die vrijdagochtend in Vlissingen vrijwel zeker door geweld om het leven kwam, blijkt een 23-jarige Barendrechter. Dat meldt de Zeeuwse politie die een grootschalige onderzoek is begonnen.

De man werd vrijdag om 06.50 uur gevonden in een brandgang bij de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen. Meerdere omwonenden zeggen vrijdagochtend vroeg schoten te hebben gehoord, maar of het om een schietincident gaat is nog onduidelijk. ,,Mijn vrouw wilde de grijze bak buitenzetten toen ze iemand in de brandgang zag liggen‘’, zegt een bewoner. ,,We wisten niet of hij nog leefde, dus hebben meteen de hulpdiensten gebeld. Die waren er al binnen drie minuten.”

Hoe de man om het leven is gebracht, zegt de politie nog niet. ,,Dat is daderinformatie”, reageert politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,Het onderzoek is opgeschaald. In dit soort situaties, dus als je praat over moord of doodslag, zetten we een TGO-team (Team Grootschalige Opsporing, red) in dat zoveel mogelijk informatie verzamelt.”

Of er al een verdachte in beeld is, is onbekend. ,,Ongeveer vijftien rechercheurs zijn bezig met het onderzoek‘’, zegt Uytdehage. Onder hen zijn ook leden van de Forensische Opsporing. Er zijn speurhonden ingezet en agenten zijn in de buurt geweest om met omwonenden te praten.

‘Ik wilde weg uit Rotterdam vanwege dit soort dingen’

,,Nee, ik woon hier niet in de buurt. Nóg niet”, zegt een vrouw die vlak langs het rode politielint loopt. ,,Ik verblijf tijdelijk bij mijn dochter die hier in de buurt woont.” Ze wijst naar de overkant: ,,Binnenkort ga ik dáár wonen.” Van het tumult heeft ze helemaal niks gemerkt. ,,Ik wilde weg uit Rotterdam vanwege dit soort dingen. En nu ben ik hier en gebeurt dit...”

Vanaf de plek waar de man is gevonden, werd de brandgang tot aan de Adriaen Verdoelstraat afgezet met politielinten. Op sommige plaatsen stonden zwarte schermen. De politie hield ook een buurtonderzoek en stelde in de omgeving camerabeelden veilig. Een bezinepomp aan de Rooseveltlaan, een paar honderd meter bij de plaats delict vandaan, werd korte tijd afgezet, omdat er mogelijk iets was gevonden dat gelinkt kon worden aan de dode man. De melding die de politie kreeg, bleek echter niet te kloppen. ,,Goed dat mensen meedenken. We lopen alles na‘’, zegt Uytdehage.

Suse Doomen, die aan de overkant van de President Rooseveltlaan woont, zegt ‘s ochtends vroeg schoten te hebben gehoord. ,,Ik schrok wakker van enkele knallen die anders klonken dan vuurwerk. Geen dof, maar schel geluid.” Haar buurman hoorde die knallen ook.

‘Mensen lopen met messen en pistolen over straat. Waarom toch?’

Mary van de Velde woont aan de President Rooseveltlaan. In de brandgang achter haar woning werd de man gevonden. ,,Ik zat al vroeg te lezen en mijn man vroeg of ik door ‘de klap’ wakker was geworden. Maar zelf heb ik geen klap gehoord.” Of ze geschrokken is? ,,Mensen lopen tegenwoordig met messen en pistolen over straat. Waarom toch? Het is verschrikkelijk.”

De politie is volop bezig met onderzoek.

Sommige bewoners vertellen dat het de laatste tijd onrustig is in de buurt. ,,Sinds de campus voor studenten hier vlakbij staat, is er meer doorstroming en ook vaker politie”, zegt een jongen. Netty de Nooijer die iets verderop woont ervaart dat niet zo. ,,Ik woon hier al 24 jaar en voel mij heel veilig. Ik denk niet dat het slachtoffer hier uit de buurt komt. Ik denk maar zo: ze zaten niet achter mij aan. Dit kan overal gebeuren, maar treurig is het natuurlijk wel.”

De politie dacht in eerste instantie dat het slachtoffer geen vaste woon- of verblijfplaats had, maar meldde zaterdagavond dat hij uit Barendrecht komt.

