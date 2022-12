Man (24) zwaargewond na schietincident in Rotterdam-IJsselmonde, politie valt woning binnen

Bij een schietpartij op de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is een 24-jarige man zwaargewond geraakt. De politie heeft een inval gedaan in een woning, maar nog geen verdachten aangehouden.

De schietpartij vond plaats rond 20.00 uur. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend.

Kort na de schietpartij deed een arrestatieteam van de politie een inval in een woning aan de Huniadijk. Er is daar niemand aangetroffen. Wel is de woning aangemerkt als een plaats delict. De forensische opsporing doet daar verder onderzoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.