Man (25) uit Puttershoek omgekomen bij explosie op vissersboot, Rotterdammer (28) zwaargewond

Jongen (11) met mes aangehou­den bij ruzie met jongeren in Hoogvliet

Een 11-jarige jongen uit Hoogvliet is zondagmiddag aangehouden na een ruzie met andere jongeren in zijn woonplaats. Hij had een mes bij zich. Naast het mes hebben agenten ook een spuitbus in beslag genomen. Die had een andere jongen bij zich.

3 januari