Man (26) aangehouden die gevangene hielp bij ontsnapping met vuilniszak

Vondst op Maasvlakte­strand: niks bijzonders of oude mammoet­tand?

14:25 Benieuwd of het door jou gevonden bot, stuk tand of gewei op het Maasvlaktestrand van een 30.000 jaar oude mammoet of hyena is? Op zondag 27 januari staat informatiecentrum FutureLand weer in het teken van fossielen. Bezoekers kunnen die dag hun vondsten meenemen en laten beoordelen door een expert.