Man (26) wil tram inhalen, maar klapt met auto vol op tegenligger en overlijdt

Vaccinatie­cam­pag­nes in Rotterdam­se achter­stands­wij­ken helpen: ‘Maar we zijn er nog niet’

Door de fijnmazige vaccinatiecampagnes in Rotterdamse achterstandswijken hebben meer mensen een prik gehaald. Waar in juni minder dan de helft van de Rotterdammers in Feijenoord, Charlois en Delfshaven een vaccin kreeg, zijn de cijfers inmiddels gestegen naar 60 procent of meer. ,,Maar we zijn er nog lang niet.’’

14:27