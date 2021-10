Man (26) zwaargewond na aanrijding op A16; stapte even daarvoor uit om hulp te bieden bij ander ongeval

Een 26-jarige man uit Lopik is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de A16 bij Rotterdam. De man was even daarvoor uitgestapt op de snelweg om een andere bestuurder te helpen die de macht over het stuur verloor en tegen de vangrail was gebotst.