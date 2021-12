Man (27) met masker belt meerdere keren aan bij voordeur Hugo de Jonge

Zuidplas krijgt eigen ‘Irma’: gemeente zet doventolk in bij verkiezin­gen

De gemeente Zuidplas gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart een doventolk inzetten die dove stemmers kan assisteren. Dat gebeurt in het stembureau in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. De doventolk gaat tegelijkertijd ook stemmers helpen met mobiliteitsproblemen.

15 december