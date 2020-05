Man (30) dood na beschieting voor huis in Rotterdam, twee verdachten opgepakt

Update/video Uitslaande brand zorgt voor zware schade aan woning in Capelle aan den IJssel, vuur pas na uren blussen uit

28 mei In een woning aan de ’s-Gravenweg in Capelle aan den IJssel is vanmiddag rond 15.00 uur een grote, uitslaande brand uitgebroken. De vlammen sloegen lange tijd uit het rieten dak van de woning. De brandweer probeerde met man en macht het vuur te blussen. Pas rond 20.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Momenteel worden er nog laatste werkzaamheden door de brandweer uitgevoerd. De woning is zwaar beschadigd.