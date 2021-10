Man (30) duwt vrouw na ruzie op spoor in Rotterdam: 'Ze lagen in scheiding, het was heel heftig’

Bij een metrostation in Rotterdam is vanmiddag een vrouw op het spoor geduwd na een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer bleef ongedeerd door snel ingrijpen van omstanders. De politie hield bij het station een 30-jarige man aan. Volgens een ooggetuige ging het om de ex-man van het slachtoffer. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de twee elkaar kenden en dat er sprake was van een ruzie, maar gaat verder niet in op de relatie.

,,Het was een heftige en bizarre beleving”, zegt Quintis Ristie, een van de omstanders die te hulp schoot. De Rotterdammer zat in de metro toen hij opeens een noodkreet hoorde. ,,Het was een gil van jewelste. Een hulproep die door merg en been ging. Ik wist meteen dat het fout zat.”



Ristie (49) stapte direct uit en zag toen een vrouw op het spoor liggen. ,,Iedereen op het metrostation stond stijf van de adrenaline. We dachten maar één ding: die vrouw moet van het spoor af.”



Volgens een politiewoordvoerder is het aan de omstanders te danken dat de vrouw niet gewond is geraakt. ,,Ze hadden nog zo’n 30 seconden voordat de metro aankwam, dus ze waren net op tijd’’, aldus de woordvoerder.

Jongen op krukken

Eén van de omstanders die te hulp schoot, was een jongeman op krukken, vertelt Ristie. ,,Dat vergeet ik van mijn leven niet meer, hoe hij van die roltrap schoot, zijn krukken tegen een muurtje legde en met gebroken been op het spoor sprong. Wat mij betreft is deze jongen de grote held. Geef hem maar een jaar lang gratis reizen met het openbaar vervoer, dat verdient hij.”

Na de reddingsactie heerste er een gespannen sfeer bij het metrostation. ,,De man bleef rustig onder de situatie, maar de vrouw reageerde woest. Ze probeerde verhaal te halen bij de dader, die haar ex-man bleek te zijn. Ze vertelde ons dat ze in scheiding lagen en dat een ruzie uit de hand was gelopen. Hierbij was ook een kindje aanwezig. Heel treurig”, zegt Ristie.

Dubbel gevoel

De Rotterdammer houdt een dubbel gevoel over aan de middag. ,,Het is enerzijds natuurlijk verschrikkelijk wat die vrouw is overkomen, maar anderzijds ben ik supertrots op al die mensen die zo snel hebben gehandeld. Ik ben heel blij om te zien hoe de gemeenschap reageert op dit soort situaties. Het laat zien dat we klaar staan voor elkaar, en daar ben ik heel erg blij om.”

Op het metrostation gingen de gedachten al snel uit naar het drama in Den Haag, waarbij een Poolse man onder een tram terecht kwam en overleed. ,,Daar werd snel over gesproken ja”, zegt Ristie. ,,Maar gelukkig heeft het er allemaal niets mee te maken.”

Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET reageert ‘geschokt’ op het duw-incident in Rotterdam. ‘Volstrekt onacceptabel en levensgevaarlijk! Een vrouw is door omstanders van het spoor gehaald nadat zij werd geduwd. Gelukkig is de persoon in kwestie ongedeerd’, valt te lezen op Twitter. De politie laat weten verder onderzoek te doen.

