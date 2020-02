Man (31) richt wapen op medeweggebruiker: ‘Onacceptabel’

De oude dame staat weer in vuur en vlam: ss Rotterdam tien jaar drijvend hotel

1 februari Hieperdepiep, het ss Rotterdam is 10. Het legendarische oude vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn doet deze maand alweer tien jaar dienst als drijvend hotel en congres- en evenementenlocatie in Rotterdam. Hoe eenzame boeren hunkerend naar liefde de oude dame weer in vuur en vlam zetten.