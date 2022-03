Man (34) slaat andere man tegen de grond en wordt aangehouden na ruzie om een meisje

update Overval op beautysa­lon Zuidplein, dader zonder buit op de vlucht

Bij Evita Beauty Center, vlak naast winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam, is vrijdagmiddag rond 16.00 uur een overval gepleegd. Er waren toen twee medewerkers aanwezig in de salon. De dader dreigde met een mes. De politie is nog naar hem op zoek.

11:35