Man (37) aangehouden na vondst wietplantage met ruim 150 planten

Nu is Marco nog chef in Rotterdam, straks werkt hij in Amerikaans driester­ren­res­tau­rant

De transfer haalde zelfs de kolommen van The New York Times. Capellenaar Marco Prins (38), nu nog aan het roer bij restaurant Grace aan de Coolsingel in Rotterdam, is met zijn Oostenrijkse collega Max Natmessnig (35) vanaf 4 oktober de executive chef van het Amerikaanse driesterrenrestaurant Chef’s Table at Brooklyn Fare.