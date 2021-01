Man (39) onder invloed ramt arrestantenbus en rijdt op agenten in tijdens vluchtpoging

Walraven­buurt muisstil het nieuwe jaar in: ‘Normaal gaan hier kanonnen af’

8:36 Nog nooit was het in Rotterdam zo stil op straat tijdens oud en nieuw. In de Walravenbuurt in Hillesluis was zelfs in huis nauwelijks sprake van een feeststemming. ,,We sluiten het jaar af, maar daarmee is alle ellende niet in één keer weg.”