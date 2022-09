Man (40) die verdacht wordt van fraude duikt in sloot tijdens vlucht voor politie

De Zeehavenpolitie was bezig met een fraude-onderzoek in de omgeving van de Rotterdamse haven. Op het moment dat de collega's elkaar aflosten van de avond- naar de nachtdienst, reed een voertuig voorbij dat voldeed aan een eerder signalement. Toen de politie het voertuig wilde controleren, gaf de bestuurder flink gas.

De politie sloot het gebied af en kamde de omgeving helemaal uit. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. Na een speurtocht van ruim een half uur is de tweede verdachte aangetroffen in een sloot in een rietkraag.

De verdachte werd nog even nagekeken in de ambulance omdat hij een tijdje in het water had gelegen. Ook hij is aangehouden. De mannen zitten nog steeds vast.