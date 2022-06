Man (44) met geladen vuurwapen in zijn jaszak opgepakt

Na een melding van een verdachte met een mogelijk vuurwapen in het Oude Westen in Rotterdam-Delfshaven kwamen de agenten ter plekke om de verdachte te zoeken. De regen en de donkere straten maakten de zoektocht niet eenvoudig, melden de betrokken agenten, maar na enige tijd slaagden ze er toch in de persoon in te rekenen. In een jaszak van de verdachte troffen de agenten inderdaad een geladen vuurwapen aan. De recherche pakt de zaak nu verder op.