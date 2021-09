Man (45) zonder rijbewijs maakt dollemansrit door Rotterdam: ‘Kinderen moesten wegduiken’

video Ferry (42) overleefde de aanslag in de Bataclan: ‘Ik wist zeker dat ik daar binnen een kogel zou krijgen’

9 september Ferry Zandvliet overleefde op 13 november 2015 het bloedbad in concertzaal Bataclan in Parijs. De komende maanden staan er in Frankrijk twintig verdachten voor de rechter, voor de zes aanslagen die die avond in Parijs werden gepleegd. De Rotterdammer windt zich niet op over de rechtszaak. ,,Ik ben uit dankbaarheid gaan leven.’’