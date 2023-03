Man (46) gewond na schietpartij in woning waar ook vier kinderen waren, 43-jarige vrouw aangehouden

Het gaat om een gezin met drie opgroeiende tieners. Het vierde kind zou op bezoek zijn geweest. De 46-jarige man, die in Servië is geboren, runde tot 2020 een autoverhuurbedrijf. Zijn eveneens Servische vrouw heeft een beautysalon. Meerdere buurtbewoners vertellen dat de politie al vaker naar de woning is gekomen, maar over de redenen daarvoor kennen de buren alleen geruchten.

Hondje opgevangen

Even later zag hij hoe de man met een ambulance werd afgevoerd en zijn vrouw werd meegenomen door de politie. ,,Ik heb alleen geen hondenvoer in huis. Ik vroeg nog aan de politie of ik even in dat huis mocht om voer te pakken, maar dat bleek niet zo’n goed idee. Het stond vol mensen in witte pakken.”