Man (51) aangehouden na steekpartij ‘in de relationele sfeer’

Dit aparte pad moest overlast van wielren­ners voorkomen, maar de hard-fiet­sers laten zich niet dwingen

Een alternatieve route voor wielrenners zodat ze bewoners en recreanten niet langer tot last zijn. Zo zou de Wielerrotte bij Rotterdam, Zuidplas en Bergschenhoek moeten werken. Maar de praktijk is weerbarstig, weten initiatiefnemers Staatsbosbeer en Recreatieschap Rottemeren. ,,We kunnen hardrijders niet dwingen erop te rijden.”

29 april