Man (51) die vrouw probeerde te redden uit rivier ook overleden

De verkeersregelaar, een 51-jarige Rotterdammer, sprong het ijskoude water in om de vrouw die vanaf de Groenedijk in Capelle aan den IJssel met haar auto te water raakte te redden. Hij kwam niet meer boven.

Naar de man werd urenlang gezocht door een team van zo’n vijftig hulpverleners. Vier duikteams waren ter plaatse om de rivier te doorzoeken. Ook het scheepvaartverkeer in de Hollandsche IJssel werd stilgelegd, net als het verkeer op de Groenedijk. Een binnenvaartschip hielp mee om de wagen van de vrouw boven water te takelen. In het donker werd ‘s avonds met een sonarboot gezocht.

Mogelijk heeft de automobiliste haar auto vanwege de werkzaamheden moeten keren. Volgens getuigen zou de vrouw achteruit de dijk, die op de plats van het ongeluk een flauwe bocht maakt, zijn afgereden. Om het verkeer in goede banen te leiden stond er een verkeersleider. ,,Een ontzettend moedig man. Hij heeft zijn jas uitgetrokken en in het gras gelegd en is in het water gesprongen. Maar het water is daar heel sterk en het is niet goed afgelopen’’, legt de burgemeester van Capelle aan den IJssel, Peter Oskam.