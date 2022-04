Man (52) probeert op bijzonder creatieve manier zijn spullen te vervoeren

Man in ‘zorgwek­ken­de toestand’ naar ziekenhuis na steekpar­tij in nachtop­vang

Een man is zondagavond ernstig gewond geraakt na een steekpartij in een nachtopvang. Het incident vond plaats aan de Noorderkanaalweg in Rotterdam-Noord. ,,De toestand van het slachtoffer was in eerste instantie zorgwekkend, maar is inmiddels stabiel", aldus de politie.

11:16