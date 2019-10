Man (70) rijdt in op voetgangers: drie gewonden, onder wie meisje van 5

UPDATE Deelnemer trouwstoet ramt met (gehuurde) Mercedes reclame­bord voor concert René Froger

21 oktober Een deelnemer aan een trouwstoet heeft vanmiddag in een dure Mercedes op het Pompenburg in Rotterdam de macht over het stuur verloren. De gehuurde auto kwam tot stilstand tegen een bord met daarop reclame voor een concert van René Froger. Het bord raakte door de klap los en kwam terecht op een rij geparkeerde fietsen, die vervolgens als dominostenen omvielen. De bestuurder had geen rijbewijs.