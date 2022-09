Man (71) wordt op straat overvallen, krijgt hartaanval en overlijdt: hoe gaat het verder met dief?

Ruzie over ‘bedorven’ eten loopt uit de hand: medewerker snackbar loopt snee in gezicht op

Een snackbarmedewerker aan het Prinsenplein in Rotterdam-IJsselmonde heeft maandagavond een snee in het gezicht opgelopen na een handgemeen met een ontevreden klant en twee familieleden van haar. Hij is in ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De drie klanten zijn aangehouden.

16:41