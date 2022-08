Man aangetroffen met steekwonden bij Plein 1953

Automobi­lis­ten (18) hinderen ambulance met hartpa­tiënt op weg naar ziekenhuis

Twee automobilisten (18) uit Spijkenisse zijn zondag 7 augustus aangehouden na het hinderen van een ambulance onderweg naar het ziekenhuis. De hartpatiënt in de ambulance had duidelijk last van hun actie. Het incident is deze vrijdag naar buiten gebracht.

19:14