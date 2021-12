Man brengt leven te vroeg geboren baby’tje in gevaar door ambulancepersoneel nodeloos op te houden

Het voorval gebeurde toen de ambulancebroeders met zwaailicht en sirene naar hun post reden. Eenmaal daar aangekomen, wachtten ze tot de garagedeuren opengingen. In hun spiegels zagen ze een man die ze even daarvoor hadden ingehaald uit zijn auto stappen en op de ambulance afstormen. Toen ze het raampje opendraaiden, barstte hij los: ,,Er ligt geen patiënt achterin, dus de noodzaak om zo te rijden, is misbruik maken van je functie.’’

Prille leven

De medewerkers besloten hun frustratie van zich af te schrijven en op Facebook te plaatsen. ,,Beste meneer,’’ schrijven ze, ,,sorry dat we u niet te woord konden staan. We moeten met spoed verder, want verderop in het ziekenhuis wordt gevochten voor het leven van een baby’tje. Daar hebben we deze couveuse voor nodig. De dokter stapt straks bij ons in en we moeten met dit prille leven in de couveuse met spoed naar het Sophia kinderziekenhuis.’’