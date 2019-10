Man die agent buiten westen sloeg in Rotterdamse trouwstoet blijft vast

Park de Twee Heuvels in Stadion­park veel eerder open dan verwacht

14:00 Park de Twee Heuvels in het Stadionpark in Rotterdam is nagenoeg af. Het hele park in IJsselmonde kan in de loop van volgende week weer worden gebruikt. Dan worden de hekken al weggehaald. De renovatie heeft ongeveer twee jaar geduurd. De opening was in december gepland.