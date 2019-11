Man die gewapend het Rotterdamse stadhuis binnenliep, krijgt schadevergoeding om hardhandige arrestatie

Angelo Alias Montesinos (30) was ten einde raad toen hij op 26 juni 2018 naar de Coolsingel toog. Met een flink keukenmes in zijn hand wandelde hij de centrale hal van het stadhuis binnen en schreeuwde dat hij burgemeester Aboutaleb wilde spreken. Hij lag al geruime tijd in de clinch met de gemeente die zijn uitkering had gekort en een boete had opgelegd omdat hij een gokwinst van 1000 euro niet had opgegeven.