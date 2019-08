Man die Nederland moet verlaten weet hangend onder een bus uit detentiecentrum te ontsnappen

Rotterdam­se woonbootei­ge­naar is klaar met baldadige toeristen: ‘Hier woont een familie, ga naar Amsterdam’

15 augustus Een Rotterdamse woonbooteigenaar in de Wijnhaven heeft het gehad met baldadige toeristen. Hij heeft twee bedrukte zeilen op de loopplanken naar zijn boot opgehangen met in het Engels het verzoek zijn privacy te respecteren, naast een groot rood verbodsbord voor voetgangers. ‘Private property, here lives a family, this is no tourist attraction’, valt er te lezen. Hij eindigt met de oproep: ‘go to Amsterdam’.