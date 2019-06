Man die zijn dochtertje doodstak ‘schreeuwde bij instanties om hulp’

De gescheiden vader klopte de weken voor de dramatische gebeurtenis aan bij de politie, zijn huisarts, Veilig Thuis, het Maasstad Ziekenhuis en zelfs de school van zijn dochter. Daar meldde hij dat het thuis niet goed ging. Mirjam Levy, de advocaat van Nirmalkoemar, gaf tijdens de zitting aan dat de man meermalen was bedreigd; zelfs met de dood. Uit welke hoek die bedreigingen kwamen is nog altijd onduidelijk, maar haar cliënt raakte er geestelijk van in de war en kreeg zelfs lichamelijke klachten. Of die bedreigingen er ook echt waren, moet nog blijken. De verdachte heeft er volgens zijn advocaat in elk geval één keer aangifte van gedaan.

Nirmalkoemar maakte zich zorgen om zijn dochter, omdat naar zijn zeggen alleen hij voor haar kon zorgen. De dag van haar dood was Nirmalkoemar met klachten naar het Maasstad Ziekenhuis gegaan. Hij had zijn ex gevraagd hem en Diya, die bij hem was, te brengen. Daar vroeg hij naar het crisisteam en kreeg hij wat telefoonnummers.

Niet serieus genomen

Volgens zijn advocaat voelde de man zich niet serieus genomen en besloot hij daarom met zijn dochter in het ziekenhuis te wachten tot hij zich weer niet goed zou voelen, zodat hij meteen kon worden opgenomen. Zover kwam het niet. Diya werd gevonden in een behandelkamer op de afdeling radiologie. Ze was gestoken met een schaar en gewurgd. ,,Diezelfde avond ging het goed fout en is er een jong meisje om het leven gebracht’’, sprak de advocaat tijdens de zitting. Wat uiteindelijk heeft geleid tot dood van het meisje, is nog onduidelijk.

In het Pieter Baan Centrum wordt in juli en augustus onderzoek gedaan naar de geestestoestand van Nirmalkoemar. Zijn advocaat wil niet zeggen of hij de fatale dag mogelijk in de war was. ,,Daar kan ik nog niks over zeggen. Er moet onderzoek naar worden gedaan’’, reageerde ze na de zitting.

Twee weken na de schokkende gebeurtenis liepen zo’n driehonderd mensen in Rotterdam-Hoogvliet een stille tocht voor Diya. De herdenkingswandeling vertrok bij de Zalmplaatschool waar Diya op school zat en eindigde bij het huis van Diya’s vader, waar kinderen en hun ouders bloemen en knuffels in de voortuin legden.

Buren van de vader zeggen zich niet voor te kunnen stellen dat hij zijn dochter iets heeft aangedaan. ,,Hij was idolaat van zijn dochter’’, reageerde een buurman. ,,En nooit hebben we signalen gekregen dat er iets loos was. Hij woont hier al zo’n tien jaar en eigenlijk was Diya altijd bij hem. Soms zagen we dat haar moeder haar kwam ophalen.’’

Volledig scherm De kinderen liepen de stille tocht met witte bloemen en witte lampionnen. © Jan de Groen